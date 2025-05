LIVE Schio-Venezia A1 basket femminile in DIRETTA | gara-5 assegna lo scudetto!

Benvenuti alla diretta live di Schio-Venezia, gara-5 della finale scudetto di basket femminile 2025! Oggi, si decide chi conquisterà il titolo di campione d’Italia in un match che promette emozioni e intensità. Non perdetevi nemmeno un'azione: cliccate qui per aggiornare la diretta!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTALIVEBuongiorno a tutti i i lettori e le lettrici di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla DIRETTALIVE di Schio-Venezia, gara-5 della finale scudetto di basketfemminile 2025! Si assegna il titolo di campione d’Italia al termine di una serie lunga e avvincente.La Famila Wuber Schio era avanti 2-0 dopo le prime due partite, ma si è fatta rimontare dalle nemiche corregionali nonostante i punti pesanti di Janelle Salaun e di Jasmine Keys oltre ad una stoica Giorgia Sottana. Servirà la spinta del pubblico di casa per provare a ritornare sul tetto d’Italia. Dall’altra parte l’Umana Reyer Venezia che ha tirato fuori gli artigli nelle due sfide disputate al Taliercio, riuscendo ad impattare la serie sul 2-2 dopo essersi ritrovate spalle al muro. Fari puntati sull’estro di Matilde Villa e sulla solidità offensiva di Mariella Dantucci, per provare a confermare il titolo del 2024. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Schio-Venezia, A1 basket femminile in DIRETTA: gara-5 assegna lo scudetto!

Aggiornamenti pubblicati da altri media

LIVE Schio-Venezia, A1 basket femminile in DIRETTA: gara-5 assegna lo scudetto! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti i i lettori e le lettrici di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di ... 🔗oasport.it

LIVE Schio-Venezia 72-62, A1 basket femminile 2025 in DIRETTA: la Famila Wuber si aggiudica gara-1 della serie scudetto! 17 punti di Costanza Verona - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:27 Termina qui la nostra diretta Live per questa sera. Grazie a tutti voi, amiche ed amici di OA Sport, per ... 🔗oasport.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Roma Udinese : formazioni ufficiali e risultato streaming diretta live della partita di Serie A

Fonseca sceglie Borja Mayoral in attacco, con Dzeko in panchina. Pellegrini torna alle spalle dell'attaccante con Mkhitaryan.