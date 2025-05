LIVE Schio-Venezia A1 basket femminile in DIRETTA | gara-5 assegna lo scudetto! Palla a due tra pochi minuti al PalaRomare

Siamo pronti per vivere l'emozionante Gara 5 della finale di A1 di basket femminile, che assegnerà il tanto ambito scudetto! Al PalaRomare di Schio, l'atmosfera è elettrica con gli spalti esauriti. Le squadre stanno ultimando il riscaldamento, mentre le note di "Fratelli d'Italia" risuonano nell'aria. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE!

20:25 Risuonano le note di "Fratelli d'Italia" nell'impianto della cittadina in provincia di Schio!20:22 Squadre che stanno completando le fasi di riscaldamento sul parquet del PalaRomare completamente esaurito in ogni settore, con la Palla a due che verrà alzata tra poco meno di dieci minuti.20:19 Da una parte una veterana del calibro di Giorgia Sottana ben supportata dal talento di Janelle Salaun, dall'altra parte l'estro di Matilde Villa e di Mariella Santucci: sfida nella sfida tra grandissime campionesse! Schio cerca il tredicesimo scudetto della sua storia – a solo due titoli dal record di Como (15) – mentre la Reyer cerca il quarto sigillo, il secondo consecutivo.20:16 La contesa arriva a gara-5 al termine di una serie avvincente, con le due squadre che hanno rispettato il fattore campo nelle sfide disputate tra le mura amiche: la Famila Wuber ha vinto gara-1 e gara-2, venendo poi sconfitta in gara-3 e gara-4 al Taliercio di Mestre dove la Reyer è rinata e ha impattato sul 2-2.