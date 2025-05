LIVE Schio-Venezia 9-6 A1 basket femminile in DIRETTA | partita intensa fin dalle prime battute 6 punti di Matilde Villa

Seguite con noi la diretta della partita di A1 di basket femminile tra Schio e Venezia, ricca di emozioni e colpi di scena! Fin dalle prime battute, Matilde Villa si fa notare con 6 punti. Continuate a restare aggiornati per vivere l'intensità di questo match avvincente! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE.

24-14 MARIELLA SANTUCCI! DA TRE.24-11 Un solo libero segnato da Verona.Antisportivo fischiato a Lisa Berkani!23-11 Costanza Verona appoggia al tabellone e risponde subito.21-11 22 per Berkani in lunetta: la Reyer rosicchia due punti alle avversarie.21-9 Taglio bellissimo di Jasmine Keys! Le scledensi dominano, Venezia in difficoltà.19-9 LAKSA 'ON FIRE' DA TRE! +10 Schio.16-9 KUEIR SUONA LA CARICA PER LA REYER!16-6 Salaun va fin in fondo e porta Schio in doppia cifra di margine (+10)!14-6 22 per Laksa a cronometro fermo per il massimo vantaggio Famila Wuber.12-6 VERONA BRUCIA LA RETINA DALL'ANGOLO! TRIPLA, +6 Schio.9-6 RISPONDE SUBITO MatildeVilla!9-4 DOJKIC DA TRE! MINI-BREAK DI 5-0 DELLE SCLEDENSI.6-4 Juhasz riporta subito avanti Schio!4-4 ANCORA MatildeVilla! PARITA'.