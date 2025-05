LIVE Schio-Venezia 73-61 A1 basket femminile in DIRETTA | la Famila Wuber torna sul tetto d’Italia! Alla Reyer non bastano i 23 punti di Matilde Villa

La Famila Wuber Schio conquista il titolo di campione d’Italia nel basket femminile, trionfando 73-61 nella decisiva gara-5 contro la Reyer Venezia. Nonostante i 23 punti di Matilde Villa, le venete non riescono a fermare l'assalto delle avversarie. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE e segui le emozioni di un finale da brividi!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTALIVEFINISCE QUI! Schio SI AGGIUDICA GARA-5 PER 73-61 E torna SUL tettod’Italia!73-61 MatildeVilla con la tripla! 23 punti per lei oggi.73-58 Taglio perfetto di Olbis Andre’!71-58 22 per capitan Giorgia Sottana in lunetta! Schio è sempre più vicina al traguardo.69-58 Ancora 12 per MatildeVilla a cronometro fermo.69-57 Un solo libero a bersaglio dAlla giovane playmaker.69-56 MatildeVillatorna a segnare dopo un lungo digiuno offensivo.69-54 DOOOOJKIC! LA TRIPLA CHE PUO’ CHIUDERE IL DISCORSO SCUDETTO, TIME-OUT Reyer.66-54 ANCORA LEI: OLBIS ANDRE’! +12 Schio, Venezia IN CONFUSIONE.64-54 Olbis Andre’ deposita in fondo Alla retina il pallone del +10!62-54 Salaun prova a tenere ancora in vita la Reyer!62-52 GIORGIA SOTTANA! LA CAPITANA PORTA Schio A +10. 🔗Leggi su Oasport.it