LIVE Schio-Venezia 56-49 A1 basket femminile in DIRETTA | reazione della Famila Wuber alla terza sirena Cubaj ritorna in campo dopo la brutta caduta

LIVE60-52 Salaun piazza la zampata per il +8!Buonissime notizie per la Reyer: Lorela Cubaj rientra in campo! Un plauso allo staff medico delle oro-granata.58-52 Un solo libero mandato a bersaglio da Smalls: due possessi di svantaggio per le oro-granata!58-51 Costanza Verona non trema e va fin in fondo: +7 Schio!56-51 Appoggio di Francesca Pan per il -5 Reyer!Va in archivio anche il terzo quarto sul 56-49 in favore dellaFamilaWuberSchio!56-49 22 per Jasmine Keys a cronometro fermo: Schio rifiata e torna a +7!bruttacaduta per Lorela Cubaj, che rimane a terra in lacrime! Si teme un brutto infortunio per il pivot italo-albanese, soprattutto in ottica Nazionale con gli Europei tra poco più di un mese.54-49 SALAUN APPOGGIA PER SCUOTERE Schio!52-49 Un solo tiro segnato da Kuier in lunetta.