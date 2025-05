LIVE Schio-Venezia 52-46 A1 basket femminile in DIRETTA | la Reyer rimonta nella ripresa Cubaj protagonista

Segui la diretta del match di basket femminile tra la Reyer Venezia e Schio, dove le venete cercano di rimontare grazie a una prestazione straordinaria di Cubaj. Restate con noi per tutte le azioni salienti e gli aggiornamenti in tempo reale! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTALIVE54-49 SALAUN APPOGGIA PER SCUOTERE Schio!52-49 Un solo tiro segnato da Kuier in lunetta.52-48 22 per Francesca Pan ai liberi per muovere il punteggio dopo un lungo “intervallo”.52-46 VERONA ‘DALLA SPAZZATURA’!50-46 Cubaj APPOGGIA AL TABELLONE! -4, PARTITA RIAPERTA.Punteggio fermo da poco più di un minuto, con alcuni errori e buonissime difese da parte di entrambe le squadre.50-44 22 per Keys in lunetta: Schio interrompe l’emorragia.48-44 Reyer ACCORCIA ANCORA DALLA LUNETTA CON KUIER! -4.48-42 Cubaj SCATENATA! BREAK 6-0 Venezia, CHE AVVIO DI ripresa. TIME-OUT Schio.48-40 Cubaj su assist di Matilde Villa!48-38 Canestro immediato di Venezia per il -10 con Kuier!Tutto è pronto per la ripresa delle ostilità: si riparte dal 48-36 con cui si era chiuso il primo tempo!21:25 14 punti di Laksa e 8 di Dojkic per la Famila Wuber, con 16 punti di Matilde Villa e 5 equamente divisi tra Kuier e Stankovic per la ReyerVenezia. 🔗Leggi su Oasport.it