LIVE Schio-Venezia 48-36 A1 basket femminile in DIRETTA | +12 Famila Wuber all’intervallo lungo 16 punti di Matilde Villa per la Reyer

Siamo a metà della sfida tra la Famila Wuber Schio e l’Umana Reyer Venezia, con il punteggio che segna 48-36 all'intervallo. Matilde Villa si distingue con una performance eccezionale, mettendo a referto 16 punti. Segui con noi gli aggiornamenti della diretta live! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA.

Si chiude anche il secondo quarto! all'intervallolungo la FamilaWuberSchio è avanti 48-36 sull'Umana ReyerVenezia.48-36 MatildeVilla ALLO SCADERE! 16 punti PER LEI.48-34 Timida reazione Reyer da due, ancora con MatildeVilla.48-32 LAKSA DA TRE! Schio RISTABILISCE IL +16.45-32 Un solo libero segnato da Mariella Santucci.45-31 Piazzato di Juhasz in uscita dal time-out.43-31 MatildeVilla alza la parabola e prova a tenere a contatto la Reyer! Time-out Schio, con 12 punti per la giovane playmaker della Nazionale.43-29 22 per Laksa a cronometro fermo.41-29 Smalls con lo step-back!41-27 A segno la Reyer con due liberi di MatildeVilla.41-25 Salaun brucia la retina dall'arco! +16, la FamilaWuber prende il largo e costringe Coach Mazzon a chiamare time-out.

