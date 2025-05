LIVE Schio-Venezia 41-25 A1 basket femminile in DIRETTA | le vicentine prendono il largo nel secondo quarto +16

Nella diretta del match di A1 di basket femminile tra Schiavon e Vicenza, il secondo quarto si dimostra decisivo: le vicentine allungano con un notevole +16. Salaun colpisce da tre, mentre la Famila Wuber intensifica il suo dominio sul parquet. Segui l'azione in tempo reale per scoprire come si sviluppa la partita! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTALIVE41-25 Salaun brucia la retina dall’arco! +16, la Famila Wuber prende il largo e costringe Coach Mazzon a chiamare time-out.38-25 Schio replica colpo su colpo e toena a +13 grazie a Dojkic.36-25 Un solo libero a bersaglio di Matilde Villa.36-23 JUHASZ COL FALLO! CHE GIOCATA, +13 FAMILA WUBER.34-23 SOTTANA DA TRE! ESPLODE IL PALAROMARE, +11 Schio.31-23 STANKOVIC COL SEMI-GANCIO! -8 REYER. TIME-OUT Schio.31-21 22 per Smalls ai liberi per tenere Venezia a -10.31-19 Laksa appoggia e tiene Schio a +12!29-19 Dentro il libero aggiuntivo per accorciare leggermente.29-18 Stankovic subisce il contatto ma segna!29-16 Giorgia Sottana segna i suoi primi due punti in questa gara-5!27-16 Kuier su assist di Matide Villa!27-14 Chiuso il 2+1 per il +13 Schio. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Schio-Venezia 41-25, A1 basket femminile in DIRETTA: le vicentine prendono il largo nel secondo quarto, +16

