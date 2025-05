LIVE Schio-Venezia 24-14 A1 basket femminile in DIRETTA | la Famila Wuber parte fortissimo +10 alla prima sirena

Siamo in diretta dalla gara-5 di A1 di basket femminile, con Schio che parte col piede giusto! La Famila Wuber conclude il primo quarto sul 10-0. Aggiornamenti in tempo reale sulla partita: Laksa consolida il vantaggio, mentre Sottana e Kuier si fanno notare. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTALIVE31-19 Laksa appoggia e tiene Schio a +12!29-19 Dentro il libero aggiuntivo per accorciare leggermente.29-18 Stankovic subisce il contatto ma segna!29-16 Giorgia Sottana segna i suoi primi due punti in questa gara-5!27-16 Kuier su assist di Matide Villa!27-14 Chiuso il 2+1 per il +13 Schio.26-14 Dojkic col fallo! Che giocata dell’ex Virtus Bologna.Inizia il secondo quarto!Doppio errore di Kuier dalla lunga distanza sulla sirena: dopo 10? la FamilaWuberSchio avanti 24-14!24-14 MARIELLA SANTUCCI! DA TRE.24-11 Un solo libero segnato da Verona.Antisportivo fischiato a Lisa Berkani!23-11 Costanza Verona appoggia al tabellone e risponde subito.21-11 22 per Berkani in lunetta: la Reyer rosicchia due punti alle avversarie.21-9 Taglio bellissimo di Jasmine Keys! Le scledensi dominano, Venezia in difficoltà. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Schio-Venezia 24-14, A1 basket femminile in DIRETTA: la Famila Wuber parte fortissimo, +10 alla prima sirena

Se ne parla anche su altri siti

LIVE Schio-Venezia 9-6, A1 basket femminile in DIRETTA: partita intensa fin dalle prime battute, 6 punti di Matilde Villa - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 24-11 Un solo libero segnato da Verona. Antisportivo fischiato a Lisa Berkani! 23-11 Costanza Verona appoggia al ... 🔗oasport.it

LIVE Schio-Venezia 72-62, A1 basket femminile 2025 in DIRETTA: la Famila Wuber si aggiudica gara-1 della serie scudetto! 17 punti di Costanza Verona - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:27 Termina qui la nostra diretta Live per questa sera. Grazie a tutti voi, amiche ed amici di OA Sport, per ... 🔗oasport.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Diretta Premier Conte al Senato : con pandemia Paese unito

"Con la pandemia, con la sua sofferenza, il Paese si è unito. Si è elevato il senso di unità del governo, si sono elevate le ragioni dello stare insieme" e la politica "ha ritrovato la sua missione".