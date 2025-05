LIVE Paolini-Shnaider WTA Roma 2025 in DIRETTA | l’azzurra in campo dopo Khachanov-Alcaraz

Benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Paolini e Shneider al WTA di Roma 2025! Dopo l’entusiasmante incontro maschile tra Khachanov e Alcaraz, nel quale lo spagnolo ha conquistato il primo set, vi invitiamo a seguirci per tutte le emozioni del match dell’azzurra. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA!

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTALIVE testuale del match di quarti di finale del WTA 1000 di Roma tra Jasmine Paolini e la russa Diana Shnaider. Secondo confronto diretto tra le due con l'azzurra che nel 2024 si impose in due parziali nell'incontro di primo turno degli Australian Open. La vincente della sfida troverà in semifinale una tra l'ucraina Elina Svitolina e l'americana Peyton Stearns.Paolini, ventinovenne di Castelnuovo Garfagnana, arriva a Roma da numero 5 del mondo.

