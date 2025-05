LIVE Paolini-Shnaider 6-7 WTA Roma 2025 in DIRETTA | l’azzurra cede in maniera beffarda il primo set

In diretta dal WTA di Roma 2025, l'azzurra Jasmine Paolini affronta un avvio difficile contro la russa Paulina Shnaider, cedendo il primo set in maniera beffarda. Segui con noi gli aggiornamenti di questa emozionante sfida! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTALIVE1-0 Break Shnaider. Vola via il dritto lungolinea di Paolini, che deve scuotersi.0-40 Tre palle break Shnaider. Rovescio incrociato solido della russa.0-30 Il nastro trascina in corridoio il dritto di Jasmine.0-15 Non passa il dritto in uscita dal servizio dell’italiana.SECONDO SET7-6 (1) primo set Shnaider. Si ferma sul nastro la risposta di dritto di Paolini. Termina un rocambolesco primo parziale.6-1 Shnaider. Dritto incrociato stretto ben piazzato dalla russa. Fioccano i set point.5-1 Shnaider. Scarica sul rovescio in uscita dal servizio Jasmine.4-1 Shnaider. Dritto inside out e schiaffo al volo ben giocato dall’azzurra, che si sblocca nel tiebreak.4-0 Shnaider. Accelerazione con il dritto lungolinea devastante della moscovita.3-0 Shnaider. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Shnaider 6-7, WTA Roma 2025 in DIRETTA: l’azzurra cede in maniera beffarda il primo set

Su questo argomento da altre fonti

LIVE Paolini-Shnaider, WTA Roma 2025 in DIRETTA: in palio la semifinale contro l’emergente russa - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di quarti di finale del WTA 1000 di Roma tra ... 🔗oasport.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Atp Pechino - Bolelli e Vavassori in finale - Bene anche Errani e Paolini

Avanzano i doppi italiani al China Open 2024. Simone Bolelli e Andrea Vavassori approdano in finale nel doppio all'Atp di Pechino.