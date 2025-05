LIVE Paolini-Shnaider 6-7 6-4 WTA Roma 2025 in DIRETTA | il terzo set deciderà un folle match

terzo SET6-4 SECONDO SET Paolini! Continuano a fioccare gli errori di rovescio della russa. Si va incredibilmente al terzo!30-40 SET POINT Paolini! In corridoio il rovescio lungolinea di Shnaider.30-30 Drop di rovescio della moscovita che diviene un assist per l'avversaria.30-15 Rovescio profondo e dritto incrociato vincente di Paolini.30-0 Servizio e dritto a bersaglio per la russa.15-0 Peccato. Jasmine vanifica l'ottima risposta fallendo il rovescio in avanzamento.5-4 Game Paolini. Sulla riga il dritto in uscita dal servizio della toscana. Dopo il cambio di campo Shnaider servirà per rimanere nel set.40-0 Vola via la risposta di rovescio della russa.30-0 Il nastro accomoda la palla sul rovescio dell'azzurra. Ora il Centrale è una bolgia!15-0 Non passa il rovescio della moscovita.

