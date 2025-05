LIVE Paolini-Shnaider 6-7 6-4 6-2 WTA Roma 2025 in DIRETTA | la n 5 è in semifinale dopo una partita sulle montagne russe!

Benvenuti alla diretta della semifinale del WTA Roma 2025! Jasmine Paolini, attualmente al 5° posto nel ranking, affronta una partita incredibile, degna delle montagne russe. Un successo oggi potrebbe catapultarla al 4° posto, superando Iga Swiatek. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE.

16.39 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo.16.38 Jasmine Paolini consolida il suo status di top5 nel ranking WTA. Vincendo il torneo, scavalcherebbe Iga Swiatek e diventerebbe n.4. Sognare non costa nulla.16.37 Giovedì 15 maggio l'azzurra affronterà in semifinale una tra l'americana Stearns e l'ucraina Svitolina.16.36 Jasmine Paolini ha battuto in rimonta Diana Shnaider per 6-7, 6-4, 6-2 dopo due ore e mezza di partita. L'azzurra, nel secondo set, era sotto di 2 break.Poi una breve interruzione per pioggia le ha schiarito le idee.16.35 11 anni dopo Sara Errani, un'italiana è in semifinale agli Internazionali d'Italia!6-2 semifinaleEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!! Shnaider spara fuori il diritto lungolinea, finisce qui!40-A MAIUSCOLA! Paolini regge da fondo, poi passa al contrattacco e va a segno con uno spettacolare rovescio incrociato!40-40 Stavolta l'azzurra arriva sulla palla corta e il recupero è ingestibile per la russa.