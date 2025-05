LIVE Paolini-Shnaider 6-7 6-4 5-2 WTA Roma 2025 in DIRETTA | break di vantaggio per l’azzurra!

Segui la diretta di Paolini e Shnaider nel match delle WTA Roma 2025! Con un break di vantaggio, l'azzurra cerca di consolidare il suo dominio. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE: attimi intensi con Jasmine che strappa un turno di battuta decisivo, mentre il rovescio di Shnaider si ferma sul nastro. Non perdere nemmeno un punto!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTALIVE5-2 Larga la risposta di rovescio di Shnaider! Jasmine tiene un turno di battuta provvidenziale!A-40 Ottima seconda di servizio vincente al centro per la n.5.40-40 Dopo aver colpito mezza riga con il diritto, si ferma sul nastro il rovescio incrociato di Shnaider.30-40 Shnaider si inventa un pazzesco rovescio lungolinea vincente all’incrocio delle righe.30-30 Lungo il diritto incrociato di Paolini. Adesso deve tenere altissima la concentrazione: la partita si decide qui!30-15 Seconda troppo docile per l’azzurra, Shnaider a segno con la risposta di diritto lungolinea.30-0 Altro gratuito di diritto per Shnaider, che in questa fase non regge la potenza da fondo campo dell’italiana.15-0 Jasmine fa fare il tergicristallo all’avversaria, poi la trafigge con una imprendibile palla corta di rovescio. 🔗Leggi su Oasport.it