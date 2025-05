LIVE Paolini-Shnaider 6-7 3-4 WTA Roma 2025 in DIRETTA | l’azzurra cerca la disperata rimonta

Segui in diretta il match tra Jasmine Paolini e la russa Shnaider nel WTA di Roma 2025! L’azzurra è in cerca di una rimonta disperata per ribaltare la situazione. Clicca qui per aggiornamenti in tempo reale e unisciti a noi per vivere l’emozione del tennis! Al momento, il punteggio è 3-4 nel terzo set.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTALIVE3-4 Game Paolini. Rovescio lungolinea e dritto in contropiede vincente. Alè Jasmine!40-30 Ottimo rovescio incrociato stretto vincente di Shnaider.40-15 Vincente invece la risposta di rovescio scagliata ora dalla moscovita.40-0 Fuori misura anche questa risposta della russa.30-0 Vola via la risposta di rovescio di Shnaider.15-0 Servizio, dritto e schiaffo al volo vincente. Alè Jasmine!2-4 BREAK Paolini! Non passa, non passa il dritto della russa! Jasmine recupera uno dei due break.40-AD Palla break Paolini. Pessima stavolta la palla corta di rovescio di Shnaider.40-40 Troppa fretta per la numero 11 WTA, che spedisce out di metri il dritto in uscita dal servizio.AD-40 Smorzata di rovescio perfetta di Shnaider.40-40 Dritto lungolinea micidiale della moscovita. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Shnaider 6-7 3-4, WTA Roma 2025 in DIRETTA: l’azzurra cerca la disperata rimonta

Diretta live Paolini-Shnaider quarti di finale Internazionali d'Italia, Jasmine ma adesso serve per il set - Jasmine Paolini, numero 5 del ranking WTA, prova a sfidare la russa Shnaider ai quarti degli Internazionali d'Italia, al Foro Italico di Roma il 13 maggio 2025

