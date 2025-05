LIVE Paolini-Shnaider 6-7 0-3 WTA Roma 2025 in DIRETTA | la russa scappa via

Segui la diretta della partita tra Paolini e Shnaider al WTA di Roma 2025! Il clima incerto minaccia il match, ma le giocatrici rimangono in campo. Aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un colpo. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTALIVE15:18 Si riparte!15:16 Partita interrotta ma giocatrici che restano in campo.15:12 Giocatrici che si siedono sulle rispettive panchine. Temporale che dovrebbe essere passeggero.30-0 Non passa la risposta di dritto dell’azzurra, mentre arriva la pioggia sul Campo Centrale.15-0 Dritto lungolinea vincente della moscovita.3-0 Doppio break Shnaider. scappa via il dritto della toscana.Rottura prolungata per Jasmine.40-AD Palla del doppio break Shnaider. Altro dritto di Paolini che termina in rete.40-40 Dritto lungolinea vincente della russa. Parità.40-30 Se ne va la risposta di rovescio di Shnaider.30-30 E’ lunga l’accelerazione di rovescio della moscovita.15-30 Ennesimo dritto in uscita dal servizio errato dell’italiana.15-15 Fuori misura il rovescio incrociato di Jasmine. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Shnaider 6-7 0-3, WTA Roma 2025 in DIRETTA: la russa scappa via

Potrebbe interessarti su Zazoom

Diretta Premier Conte al Senato : con pandemia Paese unito

"Con la pandemia, con la sua sofferenza, il Paese si è unito. Si è elevato il senso di unità del governo, si sono elevate le ragioni dello stare insieme" e la politica "ha ritrovato la sua missione".