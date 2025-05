LIVE Musetti Sonego-Heliovaara Patten ATP Roma 2025 in DIRETTA | gli azzurri sfidano due specialisti

Buongiorno amici di OA Sport! Siamo pronti per seguire in diretta l'emozionante incontro degli ottavi di finale tra i nostri Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego e la coppia anglo-finlandese Harri Heliovaara e Henry Patten. Gli azzurri sfidano due esperti del doppio. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTALIVEBuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTALIVE testuale dell’incontro tra la coppia azzurra formata da Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego e quella anglo-finlandese composta da Harri Heliovaara ed Henry Patten, valevole per gli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2025.Dopo la vittoria al terzo set (6-7, 6-2, 10-8) contro i fratelli Berrettini, Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego tornano in campo insieme, alla ricerca dei quarti di finale dell’ATP Masters 1000 di Roma. I due Lorenzo non sono sicuramente degli specialisti, basti vedere i rispettivi ranking; 344° il toscano, 346° il torinese. La differenza nella classifica mondiale con i due sfidanti è più che ampia: Harri Heliovaara ed Henry Patten occupano la terza e la quarta posizione nella graduatoria. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti/Sonego-Heliovaara/Patten, ATP Roma 2025 in DIRETTA: gli azzurri sfidano due specialisti

Ulteriori approfondimenti disponibili online

LIVE Musetti/Sonego-Heliovaara/Patten, ATP Roma 2025 in DIRETTA: gli azzurri sfidano due specialisti - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale dell'incontro tra la coppia azzurra formata ... 🔗oasport.it

Musetti/Sonego-Heliovaara/Patten, ATP Roma 2025: orario, programma, tv, streaming - Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego scendono nuovamente in campo per affrontare il match valevole per gli ottavi di finale del tabellone di doppio del ... 🔗oasport.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Roma Udinese : formazioni ufficiali e risultato streaming diretta live della partita di Serie A

Fonseca sceglie Borja Mayoral in attacco, con Dzeko in panchina. Pellegrini torna alle spalle dell'attaccante con Mkhitaryan.