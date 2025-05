LIVE Musetti Sonego-Heliovaara Patten ATP Roma 2025 in DIRETTA | forfait del toscano per un infortunio al braccio

Benvenuti alla diretta live degli Internazionali d’Italia 2025! Oggi seguiamo il match tra Musetti, Sonego, Heliovaara e Patten, con la triste notizia del forfait di Sonego per infortunio al braccio. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale sui quarti di finale. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE!

20.31 Amici di OA Sport, l'appuntamento è per il prossimo LIVE di tennis. Vi auguriamo un buon proseguimento di serata.20.30 Heliovaara e Patten si qualificano ai quarti di finale degli Internazionali d'Italia 2025. Il britannico e il finlandese troveranno una coppia tra ArnaldiPopyrin e AndreozziArribage.Specifichiamo che il ritiro di Musetti è puramente a scopo precauzionale, ed è finalizzato al risparmio delle energie per il singolare.20.22 forfait DI LORENZO Musetti!!! Il toscano si ritira dal torneo di doppio, causa un infortunio al braccio.20.00 Vince il polacco Hubert Hurkacz, tramite il punteggio di 7-6, 4-6, 7-6.19.51 In corso il tie-break decisivo tra Hurkacz e Mensik.19.47 Rimosso un incontro (ArevaloPavic vs GilleZielinski) del programma odierno sulla SuperTennis Arena.

