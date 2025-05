LIVE Musetti-Medvedev ATP Roma 2025 in DIRETTA | prova del nove contro la ragnatela del russo

Buongiorno amici di OA Sport! Siamo pronti per la DIRETTA LIVE degli ottavi di finale del Masters 1000 di Roma 2025, dove Lorenzo Musetti sfida Daniil Medvedev. Una prova del nove per l’azzurro contro la ragnatela del russo. Rimanete con noi per gli aggiornamenti e per scoprire chi accederà ai quarti agli Internazionali d’Italia!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della partita di ottavi di finale del Masters 1000 di Roma 2025 tra Lorenzo Musetti e Daniil Medvedev, si gioca per giungere in quarti agli Internazionali d'Italia, dove c'è ad attendere il vincente di Zverev-Fils.

Azzurro che torna a questo livello di torneo nella Città Eterna, dopo l'edizione 2023, quando perse 7-5, 7-6 contro Stefanos Tsitsipas. L'anno scorso si era ritirato in esordio contro Atmane, si è quindi potuto rifare alla grande quest'anno con i 100 punti che ha fin qui totalizzato i quali vanno a bilanciare i 100 in scadenza tra Roma (10 punti) e Torino (90 punti) dei 12 mesi fa.

Il toscano, ormai un top 10, vorrebbe altri 100 punti pesantissimi per la corsa alle ATP Finals, che gli compete.

