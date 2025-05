LIVE Musetti-Medvedev ATP Roma 2025 in DIRETTA | giocatori in campo! Azzurro favorito per sfatare anche il tabù russo

Siamo in diretta dall'ATP Roma 2025, dove il talento italiano Lorenzo Musetti affronta il russo Daniil Medvedev. Il pubblico è in delirio, con Musetti favorito per rompere il tabù contro i giocatori russi. Seguiteci per aggiornamenti in tempo reale e momenti emozionanti sul campo! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTALIVE15-15 Stavolta si ferma sul nastro il tentativo di meraviglia lungoriga di Musetti.0-15 MAMMA MIA COME HA INIZIATO IL MAGO! Rovescio lungoriga vincente da highlights!Daniil Medvedev in battuta!14:52 Musetti è n.12 nella race in questo istante, vincendo si porterebbe a pochissimi punti dall’ottava posizione virtuale occupata al momento da Fran Cerundolo, che tra circa 2 ore giocherà contro Jannik SINNER!giocatori in campo!14:48 Ricordiamo che, in caso di vittoria, ci sarebbe in quarti di finale il vincente della sfida tra Fils e Zverev, incerta sfida che avrà luogo non prima delle 17 sul Grandstand.14:45 Medvedev che in classifica ATP è in caduta libera: addirittura è uscito dalla top 10 e dovrà issarsi quantomeno in semifinale per tentare di rientrarci superando Rune!14:42 L’Azzurro non ha mai battuto il giocatore russo nei due precedenti, oggi potrebbe essere la volta buona. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Medvedev, ATP Roma 2025 in DIRETTA: giocatori in campo! Azzurro favorito per sfatare anche il tabù russo

