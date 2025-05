LIVE Musetti-Medvedev ATP Roma 2025 in DIRETTA | azzurro in campo in teoria tra non molto Occhio alla pioggia!

Segui la diretta live di Musetti al torneo ATP di Roma 2025! Nel match che si avvicina, i tifosi sono in trepidazione nonostante alcuni segni di pioggia sul Foro. Intanto, Krawietz e Puetz sorprendono, perdendo il primo set contro Ebden/Peers. Clicca qui per aggiornamenti tempestivi e non perdere neanche un’azione!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTALIVE13:29 Intanto, arriva la pioggia. Qualche goccia si sta abbattendo sul Foro, per ora chiaramente si gioca: il cielo però non promette benissimo!13:25 Krawietz e Puetz a sorpresa sono sotto di un set contro EbdenPeers, inizia adesso il 2° set: poi Musetti!12:40 Concluso il primo doppio maschile, adesso EbdenPeers-KrawietzPuetz! Poi Musetti!Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti allaDIRETTALIVE della partita di ottavi di finale del Masters 1000 di Roma2025 tra Lorenzo Musetti e Daniil Medvedev, si gioca per giungere in quarti agli Internazionali d’Italia, dove c’è ad attendere il vincente di Zverev-Fils.azzurro che torna a questo LIVEllo di torneo nella Città Eterna, dopo l’edizione 2023, quando perse 7-5, 7-6 contro Stefanos Tsitsipas. L’anno scorso si era ritirato in esordio contro Atmane, si è quindi potuto rifare alla grande quest’anno con i 100 punti che ha fin qui totalizzato i quali vanno a bilanciare i 100 in scadenza tra Roma (10 punti) e Torino (90 punti) dei 12 mesi fa. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Medvedev, ATP Roma 2025 in DIRETTA: azzurro in campo, in teoria, tra non molto. Occhio alla pioggia!

