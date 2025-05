LIVE Musetti-Medvedev 7-5 6-4 ATP Roma 2025 in DIRETTA | l’azzurro chiude da campione e ora si gode Zverev-FIls

Lorenzo Musetti trionfa con un convincente 7-5, 6-4 su Medvedev nell'ATP di Roma 2025, chiudendo così una spettacolare DIRETTA LIVE. Con questo successo, l'azzurro avanza tra i quarti di finale e si prepara ad affrontare Zverev-Fils. Un’impresa che promette emozioni e un futuro brillante per il giovane talento. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE!

Si chiude qui una tormentata DIRETTALIVE, a non per questo meno felice, che celebra i primi quarti di finale al Foro di Lorenzo Musetti: auspicabilmente, non gli ultimi). Un saluto sportivo!19:38 Come ha chiuso, ovvero con un grande vincente scoccato con il dritto in direzione anomala, è una grande dimostrazione di come l'azzurro abbia totalmente cambiato pelle ormai da circa 10 mesi. Ora, è un top player! Meno 25 punti nella race (Cerundolo permettendo) dalla qualificazione virtuale alle Finals.19:37 l'azzurro è di un'altra cilindrata, sulla terra, rispetto al russo. Ai quarti di finale, i primi al Foro, affronterà il vincente della bellissima sfida tra Zverev-FIls.19:35 Un'ora e quaranta di gioco effettivo, interrotto a pochi istanti dalla conclusione, che è stata ritardata ma non evitata dal russo.