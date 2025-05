LIVE Musetti-Medvedev 7-5 5-4 ATP Roma 2025 in DIRETTA | torna il sole manca un punto all’azzurro per i quarti di finale!!

In diretta da Roma, il match di tennis ATP tra Musetti e Medvedev è avvincente: il punteggio è 7-5, 5-4 per l'azzurro che è a un passo dai quarti di finale. Il sole torna a splendere mentre la musica di Gigi D’Agostino risuona al Grandstand, creando un'atmosfera elettrizzante. Clicca qui per aggiornare la diretta live!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTALIVE17:20 Non sono uscite nuove comunicazioni, si giocherà alle 17:30?17:16 Urlando contro il cielo. ma di Roma, si potrebbe quasi dire. Sulla scia della musica che il DJ del Grandstand ha deciso di proporci.17:15 Mentre Gigi D’Agostino impazza nelle casse del Foro Italico, possiamo dirvi che il sole è tornato sulla Capitale e che il peggio è passato. Chiaramente, le operazioni di messa a punto del Grandstand non saranno brevi, visto che lo si è rovinato giocando sotto l’acquazzone il punto del 30-30.17:10 E quindi, mancherebbero in teoria meno di 20? alla prosecuzione della sfida tra Musetti e Medvedev, interrotta su match point.Non si riprenderà prima delle 17:30!16:51 Alcune fonti interne rivelano che potrebbe trattarsi di un classico acquazzone, tipico di Roma. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Medvedev 7-5, 5-4, ATP Roma 2025 in DIRETTA: torna il sole, manca un punto all’azzurro per i quarti di finale!!

Potrebbe interessarti su Zazoom

Roma Udinese : formazioni ufficiali e risultato streaming diretta live della partita di Serie A

Fonseca sceglie Borja Mayoral in attacco, con Dzeko in panchina. Pellegrini torna alle spalle dell'attaccante con Mkhitaryan.