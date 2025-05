LIVE Musetti-Medvedev 7-5 5-4 ATP Roma 2025 in DIRETTA | nuovo orario non si gioca prima delle 18 | 30 Manca un punto all’azzurro!

Siamo in diretta da Roma per l'emozionante incontro tra Musetti e Medvedev, con il punteggio attuale di 7-5, 5-4. Il match è sospeso a causa della pioggia, ma l’azzurro è a un passo dal trionfo. Rimanete sintonizzati per gli aggiornamenti, il ritorno in campo è atteso per le 18:30! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTALIVE18:26 Pare esserci lo spiraglio, mancherà poco al ritorno in campo?18:20 Condizioni lente che non pensiamo incideranno, Musetti ormai è un top player, e in condizioni di terra lenta lo slice diventa letale.18.15 Continua a piovere, anche se in maniera più blanda rispetto a mezz’ora fa.18:11 Vincendo oggi, l’azzurro si porterebbe in una ghiottissima 9^ posizione nella race a pochissimi punti da F. Cerundolo, che (prima o poi) oggi sfiderà Jannik SINNER sul Campo Centrale.18:07 Musetti che gioca per la seconda volta il carriera gli ottavi a Roma, nel 2023 si arrese a Tsitsipas per 7-5, 7-6 dopo un match lottatissimo in cui ebbe forse anche più chance del greco. Oggi, la partita era stata dominata in lungo e in largo dal toscano. Manca solo un punto!18:03 Non sono giunte nuove cuminicazioni, alle 18:30, se smetterà di piovere si potrà giocare di nuovo!17:55 La pioggia è quindi tornata a fare capolino sul Foro Italico, quando si riprenderà conterà concentrarsi solo ed esclusivamente sul punto che potrebbe valere la partita. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Medvedev 7-5, 5-4, ATP Roma 2025 in DIRETTA: nuovo orario, non si gioca prima delle 18:30. Manca un punto all’azzurro!

