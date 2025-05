LIVE Musetti-Medvedev 7-5 5-4 ATP Roma 2025 in DIRETTA | nuovo orairio non si gioca prima delle 18 | 30 Manca un punto all’azzurro!

Siamo in diretta dal Foro Italico per il match tra Musetti e Medvedev, attualmente sul punteggio di 7-5, 5-4 per l'azzurro. A causa della pioggia, il nuovo orario prevede che la partita non riprenda prima delle 18:30. Tutti gli occhi sono puntati su quel punto decisivo. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTALIVE17:55 La pioggia è quindi tornata a fare capolino sul Foro Italico, quando si riprenderà conterà concentrarsi solo ed esclusivamente sul punto che potrebbe valere la partita. L’azzurro e Simone Tartarini dovranno essere bravi a cercare un modo di giocarlo che tolga l’azzurro dall’ansia di chiudere.17:51 Arriva di fatti la comunicazione che non si giocherà primadelle 18:30, ricordando che Musetti stava servendo sul match point contro Mecdvedev sul punteggio di 7-5, 5-4 40-30!17:37 Diluvia! Arriva la comunicazione che non si giocherà prima, quantomeno, delle 18:00, e ci pare un orario molto ottimista!17:29 Sta di nuovo piovendo sul Foro Italico. Verosimile che quindi il rientro in campo slitterà!17:20 Non sono uscite nuove comunicazioni, si giocherà alle 17:30?17:16 Urlando contro il cielo. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Medvedev 7-5, 5-4, ATP Roma 2025 in DIRETTA: nuovo orairio, non si gioca prima delle 18:30. Manca un punto all’azzurro!

Potrebbe interessarti su Zazoom

La dematerializzazione delle PA: a che punto siamo?

Da qualche anno quello che sembrava un fenomeno totalmente nuovo - e quasi irrealizzabile in tutti i settori - è diventato normalità: parliamo della digital transformation.