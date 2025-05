LIVE Musetti-Medvedev 7-5 5-4 ATP Roma 2025 in DIRETTA | azzurro di nuovo in campo a un punto dal match!!!

Siamo in diretta dall'ATP Roma 2025, dove Lorenzo Musetti è pronto a conquistare il suo primo accesso ai quarti di finale. Con il punteggio di 75 54, il giovane talento italiano si trova a un punto dalla vittoria. Segui con noi l'emozionante finale del match! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE!

19:26 Si riparte quindi dal match point per Lorenzo Musetti, che mai si è spinto oltre gli ottavi di finale. Bisogna solo farlo succedere, forza!!!GIOCATORI IN campo!!!19:24 Si scopre la Grandstand Arena!19:07 Hanno tolto i teli sul Centrale, a breve succederà anche sulla Grandstand Arena. Ricordiamo che l'ultimo punto, giocato sotto pioggia battente, ha devastato il terreno di gioco, le procedure potrebbero essere più lunghe rispetto al Centrale.19:05 Tornato il sole su Via dei Gladiatori, sede del FORO ITALICO!18:58 CI SIAMO! Tra non molto si riparte! Le 19:15 come nuovo orario ufficiale dagli organizzatori. Sale la tensione per il match point di Musetti, e il match di Jannik SINNER!18:49 Dieci minuti e sapremo, tutti attendono la prosecuzione del match di Musetti e anche un grande Zverev Fils, partita che si pensa sarà una clamorosa battaglia.