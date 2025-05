LIVE Musetti-Medvedev 7-5 5-4 ATP Roma 2025 in DIRETTA | ASSURDO! L’acquazzone interrompe la partita sul match point per l’azzurro

L’incredibile spettacolo dell’ATP di Roma 2025 è improvvisamente fermato da un acquazzone, interronpendo la partita tra Musetti e Medvedev sul match point a favore dell’azzurro. Clicca qui per rimanere aggiornato sulla ripresa dell'incontro e seguire gli sviluppi in diretta! Nel frattempo, i teloni coprono il campo, proteggendo la terra battuta dalla pioggia incessante.

16:43 E allora, non resta che aggiornarvi costantemente su quando e come si riprenderà. Per adesso, sul secondo campo in ordine d'importanza della Città Eterna ci sono i teloni per non far cadere l'acqua sulla terra battuta, purtroppo però lo scambio lungo del 30-30 non è stato propizio. Vedremo se si sceglierà anche di lavorare il terreno di gioco buttando nuova terra.16:41 Purtroppo, amici di OA Sport, per giocare quel punto sotto pioggia battente, il campo ha dovuto sopportare pioggia molto pesante. Adesso ci vorrà più del dovuto per riprendere, e già la terra battuta del Grandstand non è delle migliori.16:40 Dunque, Musetti è riuscito a portare a casa un delicatissimo punto sul 30-30, che l'ha fatto salire a matchpoint.FOLLIA, FOLLIA! Ci si ferma adesso.