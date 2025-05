LIVE Musetti-Medvedev 6-5 ATP Roma 2025 in DIRETTA | tre break di fila l’azzurro riprova a chiudere il 1 set!

Segui in diretta l'emozionante match tra Lorenzo Musetti e Daniil Medvedev al torneo ATP di Roma 2025! Un avvincente primo set si sta decidendo con tre break consecutivi dell'azzurro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE. Musetti dimostra un gioco incisivo, mentre Medvedev cerca di ribattere con colpi potenti!

6-5 C'è un altro break, clamoroso se si pensa che nei primi 9 giochi non si era mai giunti a 30 in risposta.Seconda15-40 Lo slice di Musetti è terribile, oltre ad essere motlo efficace sulla terra del Foro. Rovescio lungo Medvedev!15-30 Ace (1°), vola il russo tra un punto e un altro.0-30 NOOO! Buca la volèe Medvedev, passante dall'azzurro in corsa, che sarebbe risultato comodissimo, ma il russo non ha colpito la demi-volèe.0-15 Sotto la rete però il rovescio in palleggio del russo!5-5 Niente, l'attacco e la volèe di Musetti non sono definitivi. C'è il contro-break con un gran passante di rovescio del russo.40-A Che dritto tira il russo dal centro, fiondata all'incrocio. Il russo si sta snaturando.40-40 Che regalo di rovescio del russo! Ce lo prendiamo eccome!30-40 ACE, grande Lore!15-40 Peccato, la risposta del russo di rovescio è nei piedi.