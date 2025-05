LIVE Musetti-Medvedev 3-4 ATP Roma 2025 in DIRETTA | non si gioca in risposta nel 1 set

Segui in diretta il match tra Daniil Medvedev e il tennista italiano al Foro Italico di Roma 2025. Siamo già al primo set, dove la tensione si fa sentire. Medvedev fatica con il dritto e il campo sembra riservare sorprese. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE e non perdere neanche un momento di questa entusiasmante sfida!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTALIVE4-4 Non risponde di dritto però Medvedev.40-15 Altro rimbalzo falso che beffa stavolta l’azzurro. Lo si sa, i campi del Foro possono anche giocare scherzi ai giocatori.Seconda40-0 Non risponde di rovescio Medvedev.30-0 EILAAA! Servizio, attacco di dritto non definitivo e passante nei piedi Medvedev: demi-volèe pregevole Musetti!15-0 Di pochissimo il cross di rovescio di Medvedev dopo molti colpi. Scambio più lungo del match. Meno male è uscita la soluzione del russo.3-4 Ancora a zero il russo. Non si gioca in risposta!40-15 Cattivo rimbalzo che beffa il campione degli US Open 2020.40-0 Prima slice che dà il punto a Daniil.30-0 Prima vincente.15-0 Servizio e dritto Medvedev, molto aggressivo!3-3 ACE (2°) di Musetti: dominio dei servizi fino a qui. 🔗Leggi su Oasport.it