LIVE Musetti-Medvedev 1-2 ATP Roma 2025 in DIRETTA | piove ci si ferma

Approfondiamo insieme la diretta live del match Musetti vs. Medvedev all’ATP Roma 2025. La pioggia ha costretto a una pausa, mentre l'atmosfera resta vibrante con la musica del Grandstand che rimbomba. I giocatori sono seduti, in attesa di tornare in campo. Gli spettatori sfoggiano colori vivaci nei loro impermeabili. Rimanete aggiornati!

La musica esce dalle casse del Grandstand, giocatori ancora seduti e in attesa di riprendere.Dicono che la pioggia dovrebbe allontanarsi tra non molto, vediamo se sarà cosi. Giocatori ancora in campo.Sgargianti gli impermiabili indossati dagli spettatori. Musetti cerca di coprirsi con l'asciugamano.piove, ci si ferma1-2 Sbaglia la risposta di rovescio l'azzurro.40-15 Altro numero lungoriga di rovescio.40-0 Palla corta che si ferma in rete Musetti.30-0 Prima vincente.15-0 Servizio e dritto Medvedev.1-1 ACE (1°)! A quindici anche il carrarino!40-15 Servizio e attacco di dritto non efficace, di rovescio il russo passa che è una meraviglia.15-15 Servizio e colpo dall'altra parte per far arrivare in corsa di dritto il russo. Fuori il suo recupero di dritto.