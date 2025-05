LIVE Internazionali d’Italia Paolini in semifinale Musetti-Medvedev interrotta per pioggia sul match point dell’azzurro

Nel pomeriggio di Roma, la pioggia ha bloccato l'emozionante match tra Musetti e Medvedev, interrompendo l'incontro proprio sul match point a favore dell'azzurro. Intanto, Paolini avanza in semifinale, alimentando le speranze italiane agli Internazionali d'Italia. Rimanete aggiornati con noi per tutti gli sviluppi!

La pioggia che si è abbattuto su Roma nel pomeriggio sta dilatando i tempi delle partite degli Internazionali d'Italia in corso

