LIVE Grant Pigato-Eala Gauff WTA Roma 2025 in DIRETTA | pochi minuti al via dell’incontro

Siamo in diretta dalla WTA di Roma 2025, dove pochi minuti fa è iniziato il tanto atteso incontro tra Grant e Pigato contro le talentuose Alexandra Eala e Coco Gauff. Con Gauff che sfoggia un impressionante palmarès e ranking da numero uno, le sfidanti dovranno dare il massimo per avere successo. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE.

Al primo turno del main draw la coppia azzurra ha battuto a sorpresa Anna Danilina ed Irina KhRomacheva, settima coppia del seeding. Dopo aver perso nettamente il primo set, 2-6 in mezz'ora di gioco, le azzurre hanno vinto il secondo 6-4 chiudendo l'incontro 10-5 al super-tiebreak. La coppia italiana non vuole smettere di sognare agli Internazionali BNL d'Italia: dopo aver superato brillantemente le pre-qualificazioni Tyra Caterina Grant e Lisa Pigato provano a farsi breccia anche nel tabellone principale. Grant e Pigato dovranno alzare l'asticella quest'oggi contro Alexandra Eala e Coco Gauff. L'americana, con i suoi 9 titoli ed il best ranking al numero uno del mondo, è sicuramente il fiore all'occhiello di questa coppia. La filippina ha incantato tutti nelle ultime settimane di singolare e proverà ad essere all'altezza anche in doppio. Al primo turno del torneo Romano le due hanno sconfitto nettamente Alexandra Panova e Fanny Stollar 6-3, 6-1.

