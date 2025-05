LIVE Grant Pigato-Eala Gauff WTA Roma 2025 in DIRETTA | le giovani azzurre sfidano due avversarie di rango

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Grant e Pigato contro Eala e Gauff, un'appassionante sfida agli ottavi di finale del WTA 1000 di Roma 2025. Le giovani azzurre sono pronte a dimostrare il loro talento contro avversarie di alto livello. Cliccate qui per seguire gli aggiornamenti in tempo reale!

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Grant Pigato-Eala Gauff, partita degli ottavi di finale del WTA 1000 di Roma 2025. La coppia italiana non vuole smettere di sognare agli Internazionali BNL d'Italia: dopo aver superato brillantemente le pre-qualificazioni Tyra Caterina Grant e Lisa Pigato provano a farsi breccia anche nel tabellone principale. Al primo turno del main draw la coppia azzurra ha battuto a sorpresa Anna Danilina ed Irina Khromacheva, settima coppia del seeding. Dopo aver perso nettamente il primo set, 2-6 in mezz'ora di gioco, le azzurre hanno vinto il secondo 6-4 chiudendo l'incontro 10-5 al super-tiebreak. Grant e Pigato dovranno alzare l'asticella quest'oggi contro Alexandra Eala e Coco Gauff.