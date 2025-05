LIVE Grant Pigato-Eala Gauff WTA Roma 2025 in DIRETTA | azzurre in campo alle 13 00

Segui in diretta il match tra Grant/Pigato e Eala/Gauff, in programma alle 13:00 al WTA di Roma 2025. Intanto, Salisbury/Skupski avanzano ai quarti di finale dell'ATP Master 1000, dopo aver vinto il loro incontro con un netto 6-3, 6-3. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTALIVE12.20 SalisburySkupski vincono 6-3, 6-3 ed accedono ai quarti di finale dell’ATP Master 1000 di Roma. L’incontro tra GrantPigato ed EalaGauff inizierà alle 13.00.11.44 SalisburySkupski hanno vinto 6-3 il primo set nella sfida contro BopannaPavlasek. Al termine di quest’incontro, ma non prima delle 13.00, entreranno in campoGrantPigato ed EalaGauff per gli ottavi di finale del torneo femminile.11.42 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTALIVE testuale di GrantPigato-EalaGauff.Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTALIVE testuale di GrantPigato-EalaGauff, partita degli ottavi di finale del WTA 1000 di Roma2025. La coppia italiana non vuole smettere di sognare agli Internazionali BNL d’Italia: dopo aver superato brillantemente le pre-qualificazioni Tyra Caterina Grant e Lisa Pigato provano a farsi breccia anche nel tabellone principale. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Grant/Pigato-Eala/Gauff, WTA Roma 2025 in DIRETTA: azzurre in campo alle 13.00

