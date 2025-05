LIVE Grant Pigato-Eala Gauff 2-6 3-4 WTA Roma 2025 in DIRETTA | grande equilibrio nel secondo set

Siamo in diretta da Roma per il match tra Grant, Pigato e Eala/Gauff, con un secondo set caratterizzato da grande equilibrio. Le emozioni si susseguono sul campo mentre i tennisti cercano di guadagnare terreno. Rimanete con noi per gli aggiornamenti in tempo reale! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE.

15-15 Grant entra bene a rete e sorprende Eala0-15 Scappa in lunghezza il lob di dritto di Pigato che aveva scelto di scavalcare Gauff e cambiare diagonale3-4 Gioco EalaGauff: Grant non trova il campo con la risposta.40-15 Termina in rete la risposta di rovescio di Pigato sulla prima ad uscire30-15 Doppio fallo, il terzo per EalaGauff30-0 Prima vincente per Eala che ha servito verso il corpo di Pigat15-0 Termina in rete il dritto lungolinea di Grant3-3 Gioco GrantPigato: rovescio lungolinea vincente per Grant che sorprende Eala40-30 Regalo di Eala che non trova il campo con la rispostaSeconda30-30 Doppio fallo, il terzo della coppia italiana.30-15 Eala impatta benissimo la risposta di dritto e trova il vincente30-0 Pigato prima pasticcia a rete non chiudendo due volee comode e poi rimedia con un buon smash15-0 Termina in rete la risposta di Eala sull'ottima prima ad uscire di Grant2-3 Break GrantPigato: l'italo-americana risponde bene con il dritto incrociato e poi chiude con il lungolinea punendo il movimento anticipato di Eala. 🔗Leggi su Oasport.it