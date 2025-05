LIVE Grant Pigato-Eala Gauff 2-5 WTA Roma 2025 in DIRETTA | le azzurre servono per rimanere nel primo set

Segui in diretta il match tra le promettenti azzurre e le avversarie Eala e Gauff nel WTA di Roma 2025. Le giocatrici italiane sono sotto pressione e cercano di rimanere in partita nel primo set. Clicca per aggiornare la diretta e non perderti neanche un attimo del gioco!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTALIVE2-5 Gioco EalaGauff: Pigato stecca il dritto con la palla che si impenna e termina di poco larga.40-30 Ottima risposta di Grant che trova il vincente.40-15 Prima ad uscire vincente per Eala.30-15 Gauff fa buona guardia a rete e trova una volee corta15-15 Termina in rete la risposta di Pigato.0-15 Buona risposta di Grant.2-4 Gioco GrantPigato: braccio di ferro da fondo tra Grant ed Eala che è la prima a cambiare con il lungolinea. Pigato si difende, ma la filippina riesce a prendere la rete sbagliando però la volee di drittoRisponde Eala40-40 Scappa in lunghezza il rovescio di Gauff. primo punto decisivo della partita30-40 Buona prima di Grant.15-40 Termina di un nulla largo il rovescio lungolinea di Grant. Non fortunata l’azzurra in questo game. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Grant/Pigato-Eala/Gauff 2-5, WTA Roma 2025 in DIRETTA: le azzurre servono per rimanere nel primo set

Approfondimenti da altre fonti

LIVE Grant/Pigato-Eala/Gauff, WTA Roma 2025 in DIRETTA: le giovani azzurre sfidano due avversarie di rango - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Grant/Pigato-Eala/Gauff, ... 🔗oasport.it

Dove vedere Grant/Pigato-Eala/Gauff oggi, WTA Roma 2025: orario, tv, programma, streaming - Derby d'Italia nei quarti di finale del WTA 1000 di Roma, alias Internazionali d'Italia, in doppio? Può essere. Prima, però, per Tyra Caterina Grant e ... 🔗oasport.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Tumori - a scienziata Tor Vergata Simona Ranallo Erc Starting Grant 2024

Si riuscirebbe così ad amministrare la dose di farmaco da somministrare in base alla necessità specifica di ogni singolo paziente, correlata allo stadio della sua malattia.