LIVE Giro d’Italia 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Van Uden mette nel sacco i favoriti a Lecce

Segui con noi la diretta della tappa odierna del Giro d'Italia 2025, dove Van Uden sorprende i favoriti a Lecce! Rimani aggiornato con le ultime notizie e scopri come si sta muovendo la classifica generale. Non perderti neanche un momento di questa emozionante corsa! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTALIVELA CLASSIFICA GENERALE DEL Girod’Italia17:26 Si chiude qui la nostra DIRETTALIVE testuale della quarta tappa del Girod’Italia2025. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata.17:25 Domani spazio alla quinta tappa da Messapica a Matera. 151 km che presenteranno qualche insidia nell’ultima parte di gara. Finale di tappa che strizza l’occhio agli uomini da classiche, con Mads Pedersen a caccia del tris.17:23 LA TOP TEN DELLA CLASSIFICA GENERALE1 – PEDERSEN MadsLidl – Trek 20 11:44:312 – ROGLI? PrimožRed Bull – BORA – hansgrohe 0:073 – VACEK MathiasLidl – Trek 0:144 – MCNULTY BrandonUAE Team Emirates – XRG 0:215 – DEL TORO IsaacUAE Team Emirates – XRG 0:226 – AYUSO JuanUAE Team Emirates – XRG 0:257 – POOLE MaxTeam Picnic PostNL 0:338 – TIBERI AntonioBahrain – Victorious 0:349 – STORER MichaelTudor Pro Cycling Team 0:3610 – PELLIZZARI GiulioRed Bull – BORA – hansgrohe 0:4017:19 LA TOP TEN DELLA QUARTA tappa1 VAN Uden Casper Team Picnic PostNL 4:02:212 KOOIJ Olav Team Visma Lease a Bike 0:003 ZIJLAARD Maikel Tudor Pro Cycling Team 0:004 PEDERSEN Mads Lidl – Trek 0:005 KANTER Max XDS Astana Team 0:006 GROVES Kaden Alpecin – Deceuninck 0:007 BENNETT Sam Decathlon AG2R La Mondiale Team 0:008 MAGNIER Paul Soudal Quick-Step 0:009 TURNER Ben INEOS Grenadiers 0:0010 MOSCHETTI Matteo Q36. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Van Uden mette nel sacco i favoriti a Lecce

Giro d'Italia tappa 4 diretta live Alberobello-Lecce: nuova caduta con Munoz e Ciccone, sospetta frattura Zukowsky

Classifica Giro d'Italia 2025, quarta tappa: Roglic guadagna con gli abbuoni, Tiberi e Pellizzari in top-10

Giro d'Italia diretta, quarta tappa: Alberobello-Lecce. Tutto pronto

Giro d'Italia 2025: tappe, programma completo e dove seguirlo in diretta

Parte venerdì 9 maggio il Giro d’Italia 2025, edizione numero 108 della Corsa Rosa, con partenza da Durazzo in Albania e arrivo previsto a Roma il 1° giugno, per il terzo anno consecutivo.