LIVE Giro d’Italia 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Primoz Roglic guadagna due secondi di abbuono

Segui in diretta la tappa odierna del Giro d'Italia 2025! Primoz Roglic guadagna due preziosi secondi di abbuono, avvicinandosi a Pedersen. Rimani aggiornato su tutti gli sviluppi della corsa e scopri la classifica generale. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTALIVELA CLASSIFICA GENERALE DEL Girod’Italia15.19 Nel frattempo il gruppo si rialza nuovamente, non c’è vento laterale.15.18 Roglic con l’abbuono va a 7” di ritardo da Pedersen, 2” guadagnati su tutti i rivali.15.16 Scende nettamente il vantaggio di Munoz: 2? adesso.15.15 Gruppo che si ricompatta, ma attenzione che in questa zona potrebbero crearsi ventagli.15.13 100 chilometri al traguardo.15.11 Il gruppo è allungatissimo e si è anche leggermente spezzato.15.09 Attenzione perché la Bahrain-Victorious prova a far saltare il banco e attacca in pianura con Pasqualon.15.07 Isaac del Toro giunge secondo, mentre terzo è PrimozRoglic che guadagna due secondi di abbuono.15.05 Attenzione perché arrivano i big davanti nel gruppo: sarà volata.15.02 Sta per approcciare il chilometro Red Bull Munoz. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Primoz Roglic guadagna due secondi di abbuono

