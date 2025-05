LIVE Giro d’Italia 2025 tappa di oggi in DIRETTA | pericolo ventagli nella Alberobello-Lecce

Buongiorno a tutti gli appassionati! Siamo pronti per vivere in diretta la quarta tappa del Giro d’Italia 2025, che oggi ci porta ad Alberobello, Lecce. Attenzione ai ventagli! Seguiteci per aggiornamenti in tempo reale e la classifica generale. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE. Non perdetevi nemmeno un momento!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTALIVELA CLASSIFICA GENERALE DEL Girod'ItaliaBuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTALIVE testuale della quarta tappa del Girod'Italia2025. La vittoria ottenuta ieri allo sprint nella terza tappa Valona-Valona, secondo successo in tre giorni di gara, ha riconsegnato la maglia rosa di leader della classifica generale al danese della Lidl-Trek Mads Pedersen.Le tre tappe in Albania hanno offerto la miglior partenza possibile ad una corsa destinata ad entrare nel vivo con l'arrivo sul suolo nazionale. I corridori, dopo il giorno di riposo osservato ieri, riprendono le loro fatiche con la quarta tappaAlberobello-Lecce di 187 chilometri.La frazione odierna non presenta difficoltà altimetriche di rilievo, l'unica difficoltà di giornata è la salita di quarta categoria di Putignano nei primi chilometri, e sembra disegnata per il primo duello tra le ruote veloci.

Parte venerdì 9 maggio il Giro d’Italia 2025, edizione numero 108 della Corsa Rosa, con partenza da Durazzo in Albania e arrivo previsto a Roma il 1° giugno, per il terzo anno consecutivo.