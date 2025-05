LIVE Giro d’Italia 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Francisco Munoz guida la corsa

Segui con noi la diretta della tappa odierna del Giro d'Italia 2025, dove Francisco Muñoz guida la corsa. Scopri gli aggiornamenti in tempo reale e la classifica generale. Non perderti neanche un momento di questa emozionante competizione! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE.

Il belga Eddy Merckx, con 64, è il corridore che ha vinto il maggior numero di tappe nei grandi giri.13:16 Il vantaggio del fuggitivo sul gruppo è di 1? 09.13:15 Al comando della corsa c'è lo spagnolo FranciscoMunoz della Team Polti VisitMalta.13:13 Scatta subito un corridore della Team Polti VisitMalta.13:11 La tappa prende il via con la partenza ufficiale.13:08 L'Italia proverà a giocarsi le proprie carte con con Giovanni Lonardi della Team Polti VisitMalta, Matteo Moschetti della Q36.5 Pro Cycling Team e Enrico Zanoncello della VF Group – Bardiani CSF – Faizanè.13:05 Tra i principali favoriti per la vittoria di tappa figurano l'olandese Olav Kooij della Team Visma Lease a Bike, il belga Milan Fretin della Cofidis e l'irlandese Sam Bennett della Decathlon AG2R La Mondiale Team13:03 Il miglior italiano in classifica generale è Antonio Tiberi della Bahrain-Victorious, ottavo a 34" dal leader.

Giro d'Italia 2025: tappe, programma completo e dove seguirlo in diretta

Parte venerdì 9 maggio il Giro d’Italia 2025, edizione numero 108 della Corsa Rosa, con partenza da Durazzo in Albania e arrivo previsto a Roma il 1° giugno, per il terzo anno consecutivo.