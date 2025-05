LIVE Giro d’Italia 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Francisco Munoz guida la corsa con oltre 4? sul gruppo

Segui in diretta la tappa odierna del Giro d'Italia 2025! Francisco Munoz guida la corsa con un vantaggio di oltre 4 minuti sul gruppo. Rimanete aggiornati per le ultime novità e l’andamento della classifica generale del Giro. Clicca qui per aggiornare la diretta e non perdere nemmeno un momento di questa entusiasmante gara!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTALIVELA CLASSIFICA GENERALE DEL Girod’Italia13:34 FranciscoMunoz aumenta a 4’26” il vantaggio sul gruppo.13:31 Aumenta ulteriormente il vantaggio di Munoz. Lo spagnolo ha ora 3’45” di margine sul gruppo.13:28 Mancano poco meno di tre chilometri ai piedi della salita di Putignano, quarta categoria di 0.9km al 6.1%.13:25 Il vantaggio di Munoz aumenta. Il gruppo insegue il corridore spagnolo con 2? 15” di ritardo.13:22 Il polacco Rafa? Majka della UAE Team Emirates-XRG guida, con 443, la classifica dei corridori con il maggior numero di partenze di tappa nei grandi giri.13:19 Il belga Eddy Merckx, con 64, è il corridore che ha vinto il maggior numero di tappe nei grandi giri.13:16 Il vantaggio del fuggitivo sul gruppo è di 1? 09.13:15 Al comando della corsa c’è lo spagnolo FranciscoMunoz della Team Polti VisitMalta. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Francisco Munoz guida la corsa con oltre 4? sul gruppo

