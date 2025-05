LIVE Giro d’Italia 2025 tappa di oggi in DIRETTA | entrano in scena i velocisti a Lecce ma occhio ai ventagli

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTALIVEBuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTALIVE testuale della quarta tappa del Girod’Italia2025. La vittoria ottenuta ieri allo sprint nella terza tappa Valona-Valona, secondo successo in tre giorni di gara, ha riconsegnato la maglia rosa di leader della classifica generale al danese della Lidl-Trek Mads Pedersen.Le tre tappe in Albania hanno offerto la miglior partenza possibile ad una corsa destinata ad entrare nel vivo con l’arrivo sul suolo nazionale. I corridori, dopo il giorno di riposo osservato ieri, riprendono le loro fatiche con la quarta tappa Alberobello-Lecce di 187 chilometri.La frazione odierna non presenta difficoltà altimetriche di rilievo, l’unica difficoltà di giornata è la salita di quarta categoria di Putignano nei primi chilometri, e sembra disegnata per il primo duello tra le ruote veloci. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: entrano in scena i velocisti a Lecce, ma occhio ai ventagli

