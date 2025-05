LIVE Giro d’Italia 2025 tappa di oggi in DIRETTA | ci avviciniamo al primo vero sprint di quest’edizione

Segui in diretta la tappa odierna del Giro d'Italia 2025, dove ci avviciniamo al primo vero sprint di questa edizione. Clicca qui per aggiornare la diretta live! Attenzione: un'incidente ha coinvolto 4 corridori, tra cui il fuggitivo Munoz e Soren Kragh Andersen. Scopri tutti gli aggiornamenti e la classifica generale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTALIVELA CLASSIFICA GENERALE DEL Girod’Italia16:50 Caduta! Rotonda con un pericoloso spartitraffico che coglie alla sprovvista 4 corridori. Coinvolti il fuggitivo odierno Munoz ed il danese Soren Kragh Andersen (Lidl-Trek). Frenata anche per la maglia rosa Mads Pedersen, che deve risalire il gruppo ormai lanciatissimo.16:49 Accolti da una splendida cornice di pubblico gli uomini del gruppo entrano nel centro abitato di Lecce.16:47 Tra i favoriti anche l’australiano Kaden Groves (Alpecin-Decdunink) ed il francese Paul Magnier (Soudal – Quick Step).16:45 La macchia giallonera del Team Visma – Lease a bike è sempre ben presente nelle prime posizioni del gruppo. L’olandese Kooij è infatti il favorito di quest’oggi.16:42 Strada che si è ristretta pericolosamente per qualche centinaio di metri, tornando agevole poco più tardi. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: ci avviciniamo al primo vero sprint di quest’edizione

Giro d'Italia 2025: tappe, programma completo e dove seguirlo in diretta

Parte venerdì 9 maggio il Giro d’Italia 2025, edizione numero 108 della Corsa Rosa, con partenza da Durazzo in Albania e arrivo previsto a Roma il 1° giugno, per il terzo anno consecutivo.