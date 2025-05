Litorale le spiagge pisane sono un' eccellenza anche nel 2025 | confermata la Bandiera blu

Il litorale pisano continua a brillare nel 2025, con la riconferma della Bandiera Blu per le sue spiagge. Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone si distinguono ancora una volta grazie alla FEE (Fondazione per l’Educazione Ambientale), che premia le località costiere europee per la loro qualità ambientale e servizi offerti.

Sventolerà anche per l'estate 2025 ormai alle porte la Bandiera Blu sul Litorale pisano. E' stato riconfermato infatti per le spiagge di Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone il riconoscimento della FEE (Fondazione per l'Educazione Ambientale), conferito alle località costiere europee che.

