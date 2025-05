Litiga con la moglie le lancia oggetti dal balcone e scatena il caos

Un pomeriggio di follia ha colpito Rovereto domenica 11 maggio, quando un uomo, durante un acceso litigio con la moglie, ha iniziato a lanciare oggetti dal balcone. La donna, presente sotto il palazzo, ha cercato di fermarlo, ma il caos è rapidamente degenerato, allarmando l'intero quartiere e attirando l'attenzione di passanti e forze dell'ordine.

Momenti di caos a Rovereto nel pomeriggio di domenica 11 maggio. Durante un litigio con la moglie un uomo ha scatenato il panico nel quartiere lanciando oggetti prima dalla finestra e poi dal balcone. La donna, che si trovava sotto casa, ha tentato invano di fermarlo.

