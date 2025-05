L’Italian Oyster Fest alla Morin Il festival dedicato alle ostriche punta su gusto e sostenibilità

L’Italian Oyster Fest torna alla Spezia dal 16 al 18 maggio, allungandosi lungo la splendida passeggiata Morin. Questa terza edizione celebra le ostriche attraverso un connubio di gusto e sostenibilità, con eventi imperdibili e un ricco programma dedicato agli amanti del mollusco. Un'occasione unica per scoprire la filiera produttiva in un ambiente festoso e accessibile a tutti!

L’ItalianOysterFest, il Festival italiano dedicatoalleostriche e alla loro filiera produttiva, torna alla Spezia per la sua terza edizione che si svolgerà il 16, 17 e 18 maggio lungo la passeggiata Morin. sostenibilità, gusto e accessibilità sono le parole chiave dell’evento fatto di un ricco ventaglio di appuntamenti per approfondire, conoscere e degustare con consapevolezza. La maniFestazione porta alla Spezia aziende produttrici da tutta Italia. L’evento è organizzato dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria insieme a Gal Fish Liguria, Legacoop Liguria e cooperativa Mitilicoltori spezzini. Inoltre, la maniFestazione prevede la collaborazione di tutte le associazioni di rappresentanza del settore – oltre a Legacoop, Confcooperative, Coldiretti e Ama. Main sponsor dell’iniziativa Conad Nord Ovest. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’Italian Oyster Fest alla Morin. Il festival dedicato alle ostriche punta su gusto e sostenibilità

