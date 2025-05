L’Italia cala il tris agli Internazionali Sinner e Musetti per i quarti Paolini sogna la semifinale

L'Italia è pronta a brillare agli Internazionali con un tris azzurro: Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e il giovane Paolini puntano ai quarti di finale. Martedì 14 maggio 2025 potrebbe diventare una data memorabile per il tennis tricolore, con ogni atleta determinato a proseguire nel torneo al Foro Italico. L'emozione è palpabile!

Martedì 14 maggio 2025 potrebbe trasformarsi in una giornata meravigliosa per il tennis italiano. C'è davvero l'attesa delle grandi occasioni al Foro Italico, perchè quest'oggi scendono in campo tre azzurri che hanno davanti a loro un traguardo importantissimo. Jannik Sinner e Lorenzo Musetti vanno a caccia dei quarti di finale, mentre Jasmine Paolinisogna addirittura la semifinaleagliInternazionali. Tre sfide, tutte complicate, ma anche tutte da giocare e che si possono e forse anche devono vincere.Si parte dal numero uno del mondo, perchè Jannik Sinner si ritrova davanti proprio colui che due anni fa ha fermato il suo cammino agli ottavi di finale e che era stato anche l'ultimo suo avversario prima di quest'anno, vista la mancata partecipazione nella scorsa edizione. Si tratta di Francisco Cerundolo, uno dei giocatori più in forma del momento, quello che ha vinto più partite finora sulla terra rossa e che ha raggiunto la semifinale prima a Monaco di Baviera e poi a Madrid.

