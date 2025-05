L' Istituto Milani di Bari alla conquista di HealthBot

L'Istituto Milani di Bari partecipa con entusiasmo alla seconda edizione di HealthBot, il contest nazionale per studenti delle scuole superiori. Questo evento, parte della RomeCup 2025, rappresenta un'importante occasione per esplorare innovative soluzioni digitali nel campo della salute, organizzato dalla Fondazione Mondo Digitale ETS.

Roma, 13 mag. (askanews) - Giunto alla sua seconda edizione, HealthBot è il contest nazionale rivolto agli studenti delle scuole superiori italiane, inserito nel programma della RomeCup 2025, il più importante evento italiano dedicato all'innovazione, organizzato da Fondazione Mondo Digitale ETS all'Università degli Studi Roma Tre, che quest'anno è alla 18 edizione.A conquistare il primo posto è stato il team dell'IIS Don Milani Da Vinci di Bari con il progetto AICare 4 You, un'innovativa intelligenza artificiale pensata per supportare persone con demenza senile e caregiver, che offre promemoria intelligenti, stimolazione cognitiva, report clinici personalizzati e monitoraggio continuo tramite NLP, machine learning e dispositivi IoT.HealthBot rappresenta la tappa finale della quinta edizione di Fattore J, il progetto promosso da Johnson & Johnson e Fondazione Mondo Digitale ETS per avvicinare i giovani al futuro della salute e sensibilizzarli sul ruolo cruciale dell'innovazione.