Liste d' attesa per vigilare scendono in campo persino i carabinieri

Le liste d'attesa dei servizi sanitari pubblici in Lombardia, in particolare a Lecco, rappresentano una sfida persistente per i cittadini. In un'iniziativa senza precedenti, i carabinieri si mobilitano per difendere i diritti dei pazienti, cercando di alleviare le lunghe attese e garantire l'accesso alle cure necessarie. Una risposta urgente a un problema che affligge sempre più famiglie.

Le Liste d'attesa per accedere ai servizi pubblici del sistema sanitario sono interminabili e costituiscono un annoso problema per la cittadinanza lombarda e lecchese. Nel tentativo di tutelare i pazienti scendono in campo addirittura i carabinieri.Per far fronte al problema, qualche giorno. 🔗Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Liste d'attesa, per vigilare scendono in campo persino i carabinieri

