L’Isola dei famosi perché Loredana ha nominato Mario Adinolfi | nessuno se lo aspettava

Nella seconda puntata dell'Isola dei Famosi 2025, un colpo di scena ha sorpreso tutti: Loredana ha nominato Mario Adinolfi. Nessuno si aspettava una scelta così audace, che ha infiammato il dibattito tra i concorrenti e il pubblico. Con l'addio di Lorenzo Tano, le emozioni si intensificano e le alleanze si rimescolano.

News tv. "L'Isola dei famosi", perchéLoredana ha nominatoMarioAdinolfi: nessuno se lo aspettava – Nella seconda puntata delL'Isola dei famosi 2025, trasmessa eccezionalmente di lunedì, il pubblico ha vissuto una serata ricca di emozioni e sorprese. Dopo il brusco addio di Lorenzo Tano, i riflettori si sono spostati sulla nuova nomination che ha fatto discutere tutti, portando al televoto Antonella Mosetti, Carly Tommasini e Patrizia Rossetti. Ma il vero show è stato offerto da Loredana Cannata. "L'Isola dei famosi", perchéLoredana ha nominatoMarioAdinolfi: nessuno se lo aspettava Quest'anno la produzione delL'Isola dei famosi ha deciso di cambiare le regole del gioco per evitare le polemiche del passato.